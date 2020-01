Miriana Trevisan Instagram, morbido decolleté sfiora il cuscino, scollatura generosa: «Ipnotizzante!» (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Semplicemente uno splendore” Miriana Trevisan su Instagram: tra una frecciatina e l’altra sul ritorno dell’amore tra Pago e Serena, la showgirl partenopea continua ad infiammare il social. E lo fa a suon di scatti provocanti e seducenti che ne attestano l’avvenenza. Dopo essersi espressa senza giri di parole sulla relazione finita e ora di nuovo in auge tra l’ex marito Pacifico Settembre e la fidanzata Serena Enardu, la Trevisan è tornata a concentrarsi su sé stessa. In modo assolutamente straordinario a giudicare dai recenti scatti pubblicati sull’account social. L’ultimo solo qualche ora fa. Miriana Trevisan Instagram, sensuale sul letto: l’attenzione è tutta per il decolleté L’outfit è lo stesso, ma le immagini Instagram di Miriana hanno distratto i followers in due momenti diversi: un buongiorno piuttosto bollente e un primo piano elettrizzante. Protagonista sempre e con ... Leggi la notizia su urbanpost

