Milik, messaggio a Zaniolo: «So come ci si sente, ci vediamo agli Europei!» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Milik lancia un messaggio a Zaniolo dopo l’infortunio: «So come ci si sente, si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei» L’infortunio di Nicolò Zaniolo ha stretto il mondo del calcio. Tanti i colleghi che hanno voluto mandare un messaggio al giocatore della Roma, tra cui l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik. Il polacco ha espresso il suo pensiero tramite il proprio profilo Twitter: «Io so come ci si sente… ma so anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei, forza Nicoló». Io so come ci si sente… ma so anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei, forza Nicoló Leggi la notizia su calcionews24

