Miliardario giapponese cerca “compagna di vita” per viaggio sulla Luna (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Miliardario giapponese Yusaku Maezawa cerca una “compagna di vita” che lo accompagni nel viaggio inaugurale di SpaceX sulla Luna. Il magnate della moda sarà infatti il primo passeggero civile ad andare sul nostro satellite: la missione è pianificata per il 2023. In un appello online, il 44enne ha affermato di volere condividere l’esperienza con una donna “speciale“: ha chiesto alle donne interessate di inviare la propria candidatura sul suo sito web. “Voglio trovare una ‘compagna di vita‘”, ha aggiunto il Miliardario. “Con la mia futura partner, voglio gridare il nostro amore e la pace nel mondo dallo Spazio“. Il sito Web presenta un elenco di condizioni e un programma per il processo di candidatura di 3 mesi: le candidate devono essere single, over 20, positive e interessate ad andare nello Spazio. Il termine ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

