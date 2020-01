Milano supera gli 1,4 milioni di residenti: mai così tanti da 30 anni. Nel 2019 40mila nuovi trasferimenti: più da Roma che da Napoli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Cresce e attrae sempre più persone alla ricerca di lavoro. E nel 2019 gli arrivi sono stati più numerosi da Roma che da Napoli. così Milano torna a numeri che non faceva registrare da trent’anni: a fine dicembre, gli uffici anagrafe del capoluogo lombardo hanno censito 1.404.239 residenti. Era dal 1990 che la città non faceva segnare un numero così alto di persone registrate all’anagrafe. Nell’ultimo anno – sono pendenti ancora circa 10mila domande di residenza – sono stati contati oltre 40mila nuovi arrivi. La loro provenienza è variegata, ma il dato che colpisce sono i trasferimenti da Roma. Hanno trasferito le loro valigie dalla Capitale in 1.898, un numero maggiore di quanti sono arrivati da Napoli (1.442) o da città vicine come Pavia (995) o Monza (1.465). Segno di una ‘attrazione’ che non conosce più flussi demografici solo dal ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Milano supera gli 1,4 milioni di residenti: mai così tanti da 30 anni. Nel 2019 40mila… - LucaCisternino1 : RT @fattoquotidiano: Milano supera gli 1,4 milioni di residenti: mai così tanti da 30 anni. Nel 2019 40mila nuovi trasferimenti: più da Rom… - fattoquotidiano : Milano supera gli 1,4 milioni di residenti: mai così tanti da 30 anni. Nel 2019 40mila nuovi trasferimenti: più da… -