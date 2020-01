Milano: senzatetto trovato morto nei pressi di un supermercato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un uomo, identificato con un 51enne senzatetto, è stato trovato morto per strada a Milano. Ad accorgersi del cadavere vicino una panchina nei pressi di un supermercato, in via Colletta all'angolo con viale Umbria, un passante che pochi minuti dopo le 7 ha chiamato il 112. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del clochard. Villafranca (Verona): clochard dato alle fiamme, tre fermi Tre senzatetto sono stati fermati dalla polizia di Verona con l’accusa di essere coinvolti nel caso del pestaggio del clochard poi dato alle fiamme Secondo le prime informazioni raccolte dall’Ansa, il cadavere non presentava segni evidenti di violenza. La Polizia di Stato ha comunque avviato tutti gli accertamenti del caso.Milano: senzatetto trovato morto nei pressi di un ... Leggi la notizia su blogo

