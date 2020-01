Milano, senzatetto di 51 anni trovato senza vita in zona Porta Romana (Di lunedì 13 gennaio 2020) A dare l'allarme questa mattina un passante attorno alle 7.00. L'uomo, di cui non sono note le generalità, giaceva senza vita accanto a una panchina su via Colletta all'altezza dell'incrocio con via Umbria. Ancora da chiarire le cause del decesso, forse a essere fatale il freddo di questa notte. Leggi la notizia su milano.fanpage

CasaMandorlo : RT @MediasetTgcom24: Milano, 51enne senzatetto trovato morto per strada #milano - iconanews : Senzatetto trovato morto a Milano - UnioneSarda : #Milano, senzatetto trovato morto vicino a una panchina -