Milano, senzatetto 51enne trovato senza vita su una panchina (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non si apre nel migliore dei modi la mattina a Milano. Infatti un senzatetto è stato trovato privo di sensi su una panchina. L'uomo aveva 51 anni. Mattinata tragica a Milano. Infatti nelle prime ore del mattino, un uomo è stato trovato senza vita su una panchina vicino ad un supermercato. Sull'accaduto si sa ancora …

