Milano, nuovo regolamento animali: un patentino per i cani aggressivi e falchi contro i piccioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Arriva oggi in consiglio comunale il documento che norma la convivenza tra animali e persone in città e i diritti degli animali in ambiente urbano. Molte le novità soprattutto per i padroni di cani e gatti. Pronto il divieto totale di presenza dei circhi con gli animali e il divieto di cuocere vive le aragoste. Leggi la notizia su milano.fanpage

