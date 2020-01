Milano, lui la tradisce e lei tappezza il treno con le sue foto: «Sei un farabutto», «E ringrazia che sono una signora» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Di iniziative di Guerrilla Marketing in più tempi ne abbiamo viste tante. Sostanzialmente, si crea ad arte un hype, delle aspettative su un fenomeno e quando gli occhi di tutti sono puntati sul bersaglio, parte la vera campagna promozionale. Questa settimana è cominciata col botto: per l’ilarità dei pendolari, il treno Mortara-Milano è stato tappezzato di volantini col volto sorridente (che noi censureremo, per sicurezza), di un individuo descritto come Sei un traditore e un farabutto. Hai ignorato le mie lacrime, ora ignora pure questo Da una evidentemente iraconda amante tradita che si definisce E ringrazia che sono una signora Volantini che sono riapparsi sui social, sottoforma di un ipotetico manifesto apparso alla fermata Duomo «Sei un farabutto», «E ringrazia che sono una signora» Ovviamente, siamo nel paese in cui la gente ha creduto davvero all’esistenza di Rosy ... Leggi la notizia su bufale

Noovyis : (Milano, lui la tradisce e lei tappezza il treno con le sue foto: «Sei un farabutto», «E ringrazia che sono una sig… - BrodelloCedponi : @SasaB84 @Vatenerazzurro1 Come quando l’ha avuta per i vari: Conte, Barella e Lukaku. Il giorno prima di annunciarl… - manu_etoile : RT @DSantanche: #Pisapia in campagna elettorale giurava che con lui la Ztl non ci sarebbe stata. Ed eccola lì. Con @BeppeSala doveva divent… -