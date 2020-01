Milano, dietrofront degli organizzatori del Villaggio di Natale: “I rimborsi ci saranno” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una buona notizia per i visitatori del Villaggio di Natale di Milano, ancora in attesa del rimborso dei biglietti. Dopo il comunicato in cui la società organizzatrice annunciava di non poter concedere risarcimenti, nella giornata di martedì 13 gennaio è arrivato il chiarimento: "Sono state avviate le procedure per il rimborso", ha spiegato a Fanpage.it l'avvocato della Out of Border Paolo Fabris. Tutti coloro che reclamano il rimborso per una data posteriore al 24 dicembre saranno risarciti senza alcun dubbio, mentre per tutte le altre richieste la società sta analizzando i singoli casi. Leggi la notizia su fanpage

AnnaPatrizio : RT @Corriere: I misteri del Boeing caduto in Iran. Era passato da Milano, dietrofront di Kiev sull ipotesi del guasto - serenel14278447 : I misteri del Boeing caduto in Iran. Era passato da Milano, dietrofront di Kiev sull’ipotesi del guasto. Corriere della sera. - maelmale : RT @Corriere: I misteri del Boeing caduto in Iran. Era passato da Milano, dietrofront di Kiev sull ipotesi del guasto -