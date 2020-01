Milan-Spal in tv: orario, programma, probabili formazioni Coppa Italia 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo aver archiviato l’ultima giornata del girone di andata di Serie A, il calcio Italiano si focalizzerà sulla Coppa Italia 2020, che sarà assoluta protagonista in questi giorni con gli ottavi di finale. Tra gli accoppiamenti designati dal tabellone c’è anche Milan-Spal, in programma per mercoledì 15 gennaio alle ore 18.00. Ricordiamo che l’accesso al turno successivo verrà decretato in base al risultato della gara unica, per cui in caso di parità al 90′ si procederà con tempi supplementari ed, eventualmente, calci di rigore. In casa Milan ci si gode l’effetto Ibrahimovic, che sembra aver portato una ventata d’aria fresca nel depresso ambiente rossonero: lo svedese, sceso in campo per la prima volta da titolare sabato a Cagliari, ha subito timbrato il cartellino, trascinando i compagni verso una vittoria molto pesante nella rincorsa all’Europa ... Leggi la notizia su oasport

