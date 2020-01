Migranti: Open Arms, 'continue avarie al motore, urgente raggiungere terra' (Di lunedì 13 gennaio 2020) Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - "Lunedì sulla #OpenArms. 118 persone attendono un porto dove poter sbarcare da venerdì scorso. Con continue avarie al motore, le difficoltà aumentano e diventa urgente raggiungere terra. Oggi più che mai, abbiamo bisogno del vostro aiuto". E' il grido d'allarme lanciat Leggi la notizia su liberoquotidiano

TerlizziGerardo : RT @Tg3web: La crisi in Libia e la fragile tregua riportano in primo piano la questione migranti. Oltre un centinaio quelli tratti in salvo… - mbbelluco : RT @RedattoreSocial: #Migranti, riprendono i soccorsi nel Mediterraneo: oltre 160 persone salvate. 119 soccorse da Sea Watch 3, 44 da Proac… - annamaria_ff : RT @Tg3web: La crisi in Libia e la fragile tregua riportano in primo piano la questione migranti. Oltre un centinaio quelli tratti in salvo… -