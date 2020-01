Migranti, nuova rivolta al Cpr di Torino: feriti cinque agenti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Alcuni Migranti del Cpr di via Brunelleschi a Torino hanno dato alle fiamme dei materassi e masserizie. cinque poliziotti sono rimasti lievemente feriti dopo essere intervenuti per riportare la calma. Le tensioni non sono nuove al Cpr di Torino: nella notte tra il 4 e il 5 gennaio era scoppiata una rivolta nella quale erano stati appiccati degli incendi in diverse aree della struttura. Leggi la notizia su fanpage

