Migranti, il governo apre le casse: torna il business dell'accoglienza (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il governo anti-Salvini ha deciso: bisogna aumentare i fondi destinati all'accoglienza dei Migranti e commissionare uno studio sulle condizioni dei centri di accoglienza. Il tutto, naturalmente, a spese dei contribuenti. Infatti, come sostiene Il Giornale, il governo intende cancellare il decreto mi Leggi la notizia su liberoquotidiano

fanpage : Migranti, in 237 ancora in attesa del porto sicuro: dov'è la discontinuità con governo gialloverde? - Agenzia_Ansa : Le #Sardine a Riace con l'ex sindaco Mimmo Lucano, simbolo dell'accoglienza e della solidarietà ai migranti #ANSA - Fontana3Lorenzo : ?? Il governo PD-M5S rimane indifferente rispetto alle richieste di rinforzi da parte della polizia, per arginare il… -