Michele Riondino a Blogo: "Serie tv La guerra è finita è occasione per tutti" (VIDEO) (Di lunedì 13 gennaio 2020) "Questo film è un'occasione per chi l'ha fatto e per chi lo vedrà. Ci offre l'occasione di sentire dai bambini le storie di Olocausto, di sopravvissuti, di morti e di violenza infinita, che siamo abituati ad ascoltare dagli adulti. Sentire da una bambina che in un campo di concentramento chi perdeva il cucchiaio sarebbe morto di fame perché i nazisti non le avrebbero più dato acqua e segatura che di solito davano da mangiare è una occasione". Così, ai microfoni di Blogo, Michele Riondino presenta La guerra è finita, la nuova Serie di Rai1, in onda per quattro settimane a partire da oggi, lunedì 13 gennaio, che racconta chi ha vissuto l’orrore dei lager nazisti ed è miracolosamente sopravvissuto all’Olocausto. Un ritorno a casa che non è sufficiente a lenire tutto il dolore, né tanto meno mettere la parola fine all'incubo. La guerra è ... Leggi la notizia su blogo

Raiofficialnews : “Oltre il silenzio, un sorriso. Oltre la solitudine, un abbraccio. Oltre la distruzione, la vita” #LaGuerraèFinita,… - Raiofficialnews : “#LaGuerraèFinita racconta il dramma dell’Olocausto con le voci pulite e inconsapevoli dei bambini, vittime appena… - DonnaGlamour : Chi è Eva Nestori, la fidanzata di Michele Riondino -