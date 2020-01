Metropolitana Milano, muore operaio schiacciato da un masso (Di martedì 14 gennaio 2020) Tragedia in un cantiere della Metropolitana 4 di Milano. Un operaio è morto in una zona di scavi in piazza Tirana. Raffaele Ielpo, 42 anni, originario di Lauria, in provincia di Potenza, stava prendendo le misure a un muro di un cunicolo di collegamento quando è stato travolto da un grosso masso che l’ha colpito al torace e alle gambe. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. È stato portato in gravissime condizioni all’ospedale San Carlo dove è morto poco dopo le 20.“Ho appreso poco fa della tragica morte del caposquadra che stava lavorando nel cantiere della M4 al manufatto Tirana - ha detto in serata il sindaco Giuseppe Sala - Voglio esprimere il cordoglio alla sua famiglia e la vicinanza ai suoi colleghi, sono profondamente costernato per quanto accaduto. Come sindaco e a nome di tutta ... Leggi la notizia su huffingtonpost

