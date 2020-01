Meteo Nord Africa: forti nevicate sulle montagne algerine (Di lunedì 13 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: un'ondata di freddo ha colpito le montagne interne dell'Algeria, in particolare la catena montuosa del Djurdjura. Queste montagne fanno parte della catena dell'Atlante e si trovano nella parte settentrionale della Algeria, raggiungendo un picco di 2308 metri di quota nel Lalla Khedidja. Una circolazione depressionaria fredda interessato in questi ultimi giorni l'Algeria e la Tunisia, portando abbondanti nevicate sull'Atlante algerino. Maltempo e freddo colpiranno nei prossimi giorni, in modo insolito, la Libia e l'Egitto. Leggi la notizia su meteogiornale

ZerounoTv : METEO ITALIA MARTEDÌ. Giornata grigia al Nord con pioviggini sulla Liguria. Stabile al Centro-Sud – VIDEO… - ZerounoTv : METEO ITALIA MERCOLEDÌ. Molte nubi in pianura al Nord, pioviggini in Liguria. Soleggiato al Centro-Sud – VIDEO… - webbeloz : C'è un bel fronte perturbato che scende da Nord Ovest, ma se non spinge a dovere tempo slitti come gli altri. A Mos… -