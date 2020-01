Meteo Italia sino al 25 Gennaio, peggioramento d'INVERNO con FREDDO (Di lunedì 13 gennaio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 25 Gennaio Siamo quasi a metà Gennaio e fin dai primi giorni del mese le condizioni Meteo climatiche percorrono i binari della stabilità atmosferica. L'Alta Pressione si è impossessata non soltanto del Mediterraneo, ma di gran parte del vecchio continente. Un'Alta Pressione che si avvantaggia della compattezza del Vortice Polare, il quale sta raggiungendo proprio in questi giorni la sua massima forza impedendo in tal modo che il FREDDO possa varcare i confini del Circolo Polare Artico. Siamo difronte ad una situazione particolarmente svantaggiosa, difatti con un Vortice Polare in tali condizioni è difficile trovare delle scappatoie. Tuttavia, così come andiamo scrivendo da giorni, i modelli matematici di previsione lasciano intravede un cambiamento sul finire di settimana. Cambiamento che potrebbe assumere connotati più o meno ... Leggi la notizia su meteogiornale

3BMeteo : 35 anni fa la nevicata del Secolo... Foto e video: - Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #13gennaio #ANSA - 80ila : RT @3BMeteo: 35 anni fa la nevicata del Secolo... Foto e video: -