Meteo 7 Giorni: ancora ANTICICLONE, ma importanti novità verso il weekend (Di lunedì 13 gennaio 2020) Meteo SINO AL 19 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Prosegue il dominio del campo di alta pressione sull'Europa Centro-Meridionale, con Meteo che si mantiene in prevalenza stabile anche sull'Italia. Le correnti perturbate atlantiche restano confinate a latitudini settentrionali, senza quindi minimamente riuscire ad interferire all'altezza del Mar Mediterraneo. Quello che notiamo in questo frangente sono semmai infiltrazioni d'aria più fresca dai Balcani, che portano qualche disturbo all'estremo Sud. I flussi orientali hanno parzialmente smosso l'aria, contribuendo anche al ridimensionamento della nebbia e dello smog in Val Padana. Ora, a seguito del nuovo rinforzo dell'alta pressione, vi sarà una nuova intensificazione delle nebbie e dello smog. Durante questi primi Giorni della settimana l'alta pressione tornerà a rinforzarsi anche più di prima, riportando Meteo ... Leggi la notizia su meteogiornale

