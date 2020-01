Messiah: il terrorista culturale Oscar Wallace non esiste (Di lunedì 13 gennaio 2020) Messiah su Netflix si conclude con un finale che ha posto una serie di domande su Al-Mahsi (interpretato da Mehdi Dehbi), il potenziale ‘messia’ del titolo. Particolarmente degna di nota è la conversazione che Eva Gellar (Michelle Monaghan) ha avuto con il cyberterrorista Oscar Wallace (Christopher Heyerdahl), che rivela che Al-Mahsi potrebbe nascondere un’oscuro secondo fine dietro la sua dichiarazione di essere il Secondo Avvento. Abbiamo sentito per la prima volta il nome di Wallace all’inizio della stagione, quando Gellar ha suggerito che potrebbe esserci un collegamento tra un manifesto che il cyberterrorista ha pubblicato online sul suo desiderio di creare il caos nel mondo e le azioni di Al-Mahsi, che iniziano con lui che conduce i siriani palestinesi in Israele. Nella serie, apprendiamo che Wallace è un ex accademico con legami con la Russia. Ha insegnato ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

Messiah terrorista Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Messiah terrorista