Mercato Milan: Paquetà nel mirino di una big europea. Il Psg osserva (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lucas Paquetà sembrerebbe essere finito nel mirino di una big europea: anche il Psg è interessato al brasiliano C'è aria di rivoluzione in casa Milan, dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Sembrano annunciate alcune partenze, come quelle di Piatek e Suso, ma anche Paquetà è con la valigia in mano. Secondo quanto riportato da Sport.de, il Bayern Monaco sarebbe interessato all'acquisto del centrocamposta brasiliano. Sullo sfondo resta sempre il Paris Saint Germain di Leonardo: il dirigente brasiliano è stato fondamentale per il suo arrivo in Europa.

