Mercato Juventus, anticipato l’acquisto di giugno: può arrivare subito (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mercato Juventus – L’infortunio di Demiral ha costretto la Juventus a modificare le sue strategia sul calcioMercato. La prima mossa di Paratici è stata di togliere dalla lista dei cedibili Rugani, escludendo la possibilità di effettuare acquisti immediati. Le cose però potrebbero cambiare nel caso in cui il recupero di Chiellini nelle prossime settimane non vada nel verso giusto. Ovvero rallentando il rientro del capitano juventino. In questo caso, infatti, la Juventus potrebbe decidere di intervenire con un innesto per garantire un altro ricambio a Sarri oltre all’ex Empoli. Mercato Juventus, Romero subito a Torino Secondo quanto riferisce ‘Primo Canale‘, i bianconeri stanno valutando la possibilità di anticipare l’arrivo a Torino di Romero: il difensore argentino è stato acquistato la scorsa estate proprio dal Genoa e poi lasciato in Liguria in ... Leggi la notizia su juvedipendenza

GoalItalia : La Juventus non torna sul mercato dei difensori dopo il ko di Demiral ???? [@romeoagresti] - Fprime86 : RT @Spazio_J: - EuropaCalcio : #Juventus, proposto #Bernardeschi per #Zaniolo, #EuropaCalcio lo aveva anticipato il 12 ottobre #calciomercato… -