Meningite, un altro caso: ricoverato il marito della donna morta all'inizio del mese (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesca Bernasconi L'uomo, 54 anni, è stato ricoverato all'ospedale di Bergamo, ma si troverebbe in condizioni non gravi. Intanto, l’Istituto superiore di sanità ha confermato che nei primi 4 casi si è trattato dello stesso batterio A poco più di un mese dalla prima vittima, sul lago d'Iseo è stato evidenziato il quinto caso di Meningite. Ad aver contratto la sepsi da meningococco C è il marito di Marzia Colosio, la donna 48enne, di Predore, che il 3 gennaio scorso era morta, a causa del batterio. L'uomo, 54 anni, è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A confermare il quinto caso è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha spiegato: "L'uomo era stato sottoposto alla profilassi antibiotica precauzionale, che però non ha sortito completamente l'effetto auspicato a causa delle sue pregresse fragili condizioni di salute". Ora, il ... Leggi la notizia su ilgiornale

