Meningite, sesto caso in un mese e mezzo nel Bergamasco: in ospedale il marito della donna morta 10 giorni fa (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nuovo caso di Meningite in provincia di Bergamo. Il marito di Marzia Colosio, la 48enne di Predore morta per Meningite lo scorso 3 gennaio, è stato ricoverato per infezione da meningococco C all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’uomo, di 54 anni, non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto precisato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, il marito era stato sottoposto, subito dopo il decesso della moglie, alla profilassi antibiotica precauzionale che però “non ha sortito completamente l’effetto auspicato a causa delle sue pregresse fragili condizioni di salute”. Si tratta del sesto caso in un mese e mezzo nel Sebino: lo scorso 4 gennaio un ragazzo di 16 anni, di Castelli Calepio, era stato ricoverato con febbre alta e problemi respiratori, per poi migliorare nei giorni successivi. La diagnosi era arrivata subito: ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

