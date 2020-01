Meningite, sesto caso di sepsi nella zona del lago d’Iseo: ricoverato marito di una delle vittime (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un uomo residente nella zona del lago d'Iseo è stato ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per una sepsi da meningococco. L'uomo non è in pericolo di vita. Si tratta del sesto caso in un mese e mezzo, dopo i quattro precedenti di tipo C, due mortali, e uno di tipo B. Il nuovo paziente ricoverato è il marito della donna di 48 anni deceduta una decina di giorni fa. Lo ha confermato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, spiegando che si tratta anche in questo caso di infezione da meningococco C. Leggi la notizia su fanpage

rep_milano : Nuovo caso di Meningite in provincia di Bergamo, è il sesto in un mese e mezzo [aggiornamento delle 19:25] - youfullwellness : #yourfullwellness Nuovo caso di meningite nel bergamasco, è il sesto - GioDea74 : RT @MediasetTgcom24: Bergamo, nuovo caso di meningite: è il sesto #bergamo -