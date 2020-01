Meningite, c’è il sesto caso di sepsi nella zona del lago d’Iseo: ricoverato un uomo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un uomo residente nella zona del lago d'Iseo è stato ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per una sepsi da meningococco. L'uomo non è in pericolo di vita. Si tratta del sesto caso in un mese e mezzo, dopo i quattro precedenti di tipo C, due mortali, e uno di tipo B. Non è ancora noto il ceppo del nuovo caso. Leggi la notizia su fanpage

