Meloni: "Proporzionale uno scandalo. Pd vuole eterna ingovernabilità" (Di lunedì 13 gennaio 2020) A volte ritornano. Parliamo dell’ipotesi di legge elettorale Proporzionale (con una soglia di sbarramento alta, al 5%). La prospettiva non piace per niente a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia che al Corriere della Sera dice: "Riproporre il Proporzionale è scandaloso, ma d’altra parte se uno come Franceschini rivendica la volontà di 'fare i governi in Parlamento', è chiaro che sono pronti a tutto. Vorrebbero una eterna ingovernabilità per poter essere sempre al centro di tutto, contro la volontà dei cittadini. Ora mi aspetto che il centrodestra non si presenti in ordine sparso, ma con una proposta unitaria per un sistema con meccanismo maggioritario che dia a chi vince la possibilità di governare. E spero che il capo dello Stato dica per una volta a questi signori che non può sempre e solo prevalere l’interesse di partito su quello degli italiani".Il ... Leggi la notizia su blogo

