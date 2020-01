Melbourne, il padrone non arriva e il cane suona il clacson: Video (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il cane suona il clacson perché il suo padrone si trattiene in negozio: ecco l’incredibile Video direttamente da Melbourne, Australia L’intelligenza dei nostri amici a quattro zampe è ormai nota a tutti quelli che hanno un cane oppure un gatto in casa ne conoscono le varie abilità e la loro grande capacità di donare affetto. L’incredibile episodio accaduto a Melbourne in Australia, però, supera ogni immaginazione e rivela quanto i cani e gli altri animali riescano ad imitare le azioni dei propri amici a due zampe. Il divertente fatto è stato documentato con tanto di Video che mostra un cane seduto in un automobile che, a causa del ritardo del proprio padrone, decide di attirare l’attenzione suonando il clacson. Il Video dell’animale in questione, come spesso accade in questi casi, sta facendo il giro del mondo e il poco tempo è ... Leggi la notizia su chenews

