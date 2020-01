Meghan Markle in Canada, Harry incontra la famiglia reale ma ha il cuore spezzato (Foto) (Di lunedì 13 gennaio 2020) E’ difficile capire dove finisce la realtà e inizia la finzione voluta dal gossip sulla bomba sganciata da Harry e Meghan Markle che ha travolto la famiglia reale inglese, primo tra tutti il principe William d’Inghilterra (Foto). Sono pagine che nemmeno il gossip avrebbe mai immaginato, non ci sono solo problemi di Stato da risolvere, c’è ben altro, c’è una famiglia che non sarà mai più come prima e sembra che a volere tutto questo sia Meghan. E’ lei che avrebbe convinto Harry a prendere la decisione di andarsene mentre lui avrebbe il cuore a pezzi ed è inutile spiegare il motivo. Harry è sempre stato il nipote preferito della regina Elisabetta, a lui si poteva perdonare tutto. E’ sempre stato coccolato anche da Kate Middleton e ovviamente suo fratello William gli è sempre stato accanto. Adesso salta fuori che William avrebbe in qualche modo bullizzato Harry con un atteggiamento da ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

