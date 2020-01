Medicinali e creme a rischio: il pericolo arriva dall’Africa (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’allarme lanciato dall’Agenzia delle dogane e monopoli: nel 2019 decine di migliaia di medicine sequestrate: venivano dal Ghana e non erano conformi. 24mila pillole, 23 chili di creme, 800 confezioni di bustine e blister: tutti Medicinali non conformi, sequestrati dall’Agenzia delle dogane e monopoli. Venivano dal Ghana, e potevano rappresentare un pericolo per chi ne … L'articolo Medicinali e creme a rischio: il pericolo arriva dall’Africa proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

