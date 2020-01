Medagliere Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: la classifica e i podi. Russia in testa, primo oro Italia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 si disputano a Losanna (Svizzera) dal 9 al 22 gennaio, i migliori under 18 del mondo si daranno battaglia per i podi nelle varie discipline. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020. Medagliere Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE Russia 4 4 1 9 Svizzera 4 2 2 8 Giappone 3 1 1 5 Francia 2 2 2 6 Paesi Bassi 2 0 0 2 Italia 1 3 0 4 Austria 1 1 2 4 Spagna 1 1 1 3 Svezia 1 0 2 3 Cina 0 1 2 3 Israele 0 1 1 2 Slovenia 0 1 0 1 Norvegia 0 1 0 1 Finlandia 0 1 0 1 USA 0 0 2 2 BieloRussia 0 0 1 1 Georgia 0 0 1 1 CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEGLI SPORT Invernali stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ... Leggi la notizia su oasport

