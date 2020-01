Mechanic Resurrection film stasera in tv 13 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mechanic Resurrection è il film stasera in tv lunedì 13 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Mechanic Resurrection film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Azione, ThrillerANNO: 2016REGIA: Dennis Ganselcast: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine, Raicho Vasilev, John Cenatiempo, Aaron BrumfieldDURATA: 98 Minuti Mechanic Resurrection film stasera in tv: trama Arthur Bishop pensa di essersi lasciato ormai alle spalle il suo passato criminale: ora vive una vita tranquilla a Rio. Ma qualcuno che sa chi è si presenta da lui dicendogli che se vuole continuare a vivere questa vita, dovrà assassinare tre persone e poi fare ciò che sa fare meglio: ... Leggi la notizia su cubemagazine

periodicodaily : Mechanic: Resurrection recensione - Jason Statham sottovalutato - Spettacolo Periodico Daily #staseraintv… - POPCORNTVit : 'Mechanic: Resurrection', qualche curiosità sul film con Jason Statham e Jessica Alba - zazoomblog : Lunedì 13 gennaio Italia 1 Mechanic: Resurrection Trama e trailer - #Lunedì #gennaio #Italia #Mechanic: -