“Me contro te”, il fenomeno Youtube da record arriva nelle sale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lei, Sofia Scalia, in arte Sofì, ha 22 anni, lui, Luigi Calagna, in arte Luì, ne ha 27. Agli adulti senza figli questi nomi forse non dicono molto, ma sono una presenza quotidiana nella vita di quelli con bambini tra i 6 e i 12 anni. I "Me contro te" hanno iniziato 5 anni fa e oggi con i loro video spopolano su Youtube, hanno quasi 5 milioni di follower, raggiungono numeri record di visualizzazioni e dal 17 gennaio arrivano al cinema con il loro primo film "Me contro te - La vendetta del signor S". Inutile dire che le anteprime hanno già scatenato il delirio dei piccoli fan."Realizzavamo dei video molto amatoriali con il telefonino, e un giorno abbiamo detto: perché non realizziamo un video e lo mettiamo su Youtube? Non l'ha visto nessuno quel video, però ci ha divertito tanto, per quello abbiamo pensato di continuare a farne altri, per noi". Tra sfide, scherzi, gag, canzoni, piano ... Leggi la notizia su ilfogliettone

