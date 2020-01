Massimo Giletti lutto, dopo la morte del padre cambia via: una promessa da mantenere (Di lunedì 13 gennaio 2020) Massimo Giletti, conduttore di Non è l’Arena, pochi giorni fa, ha perso il padre Emilio, noto imprenditore piemontese. Prima di andare in onda, il 12 gennaio 2020, il 57enne ha voluto sul suo profilo Instagram ringraziare i fan per la vicinanza dimostrata: «Non si è mai pronti quando se ne va via una persona cara, anche se mio padre aveva 90 anni…Ho ricevuto tantissimi messaggi d’affetto, è difficile rispondere a tutti. Credo che con questo mezzo si possa far prima: grazie di cuore, grazie davvero perché sentir vicino tante persone in un momento delicato e terribile della vita è un aiuto fondamentale. Grazie!». Il giornalista ha affidato alle pagine di Di Più una commovente intervista in cui ha raccontato qualcosa in più del legame che aveva col papà scomparso. Massimo Giletti lutto, dopo la morte del padre cambia via: una promessa da mantenere Come riportato anche da ... Leggi la notizia su urbanpost

Delta79779861 : La domanda che mi pongo è, chi ha ragione in questo caso ? - tempoweb : #Polimeni tira in ballo #Gratteri e #Giletti diventa una bestia. Tele-rissa a #NonelArena VIDEO ??… - Alfonso0070 : RT @giudicialex: Oltre che di questo tipo di politica, c'e' un sacco di gente che si e' rotta le palle anche di questo tipo di giornalismo.… -