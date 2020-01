Massimo Antonelli: la favola del Tam Tam Basketball al Tedx Napoli 2019 (Di lunedì 13 gennaio 2020) “C’è un cuore grande in questo mondo, bisogna trovare solo il modo per tirarlo fuori”. Massimo Antonelli, una vita dedicata alla pallacanestro prima da giocatore e poi da allenatore, ha voluto raccontare la storia dell'ultima sua sfida, che si chiama Tam Tam Basketball, in un talk che è stato uno dei momenti più emozionanti e d'ispirazione del Tedx Napoli 2019. L'ultima edizione partenopea dell'evento delle "idee che meritano di essere diffuse", dedicata al tema Behind, si è svolta lo scorso 26 ottobre al Teatro Trianon Viviani, organizzato grazie al sostegno di Optima Italia, un'azienda profondamente legata al territorio, il Mezzogiorno, in cui è radicata la sua storia d'impresa. E perciò sempre pronta, in una chiave di responsabilità sociale, a sposare le inziative che raccontano il Sud in ottica propositiva, parlando di crescita, coesione, futuro. È esattemente questa ... Leggi la notizia su optimaitalia

