Marocchinate, scoperte nuove atrocità. FdI lavora per il Giorno del Ricordo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Elena Barlozzari L'Associazione Vittime delle Marocchinate denuncia nuovi crimini commessi dei "liberatori" e chiede che venga istituita una Giornata del Ricordo. Fratelli d'Italia annuncia: "A breve presenteremo due proposte di legge" I fascicoli impolverati dell'archivio centrale dello Stato di Roma continuano a restituire storie dimenticate. Storie che per convenienza politica e vergogna sono state silenziate per più di settant'anni. Stimo parlando dei crimini commessi dalle truppe coloniali francesi, algerine, tunisine e senegalesi, agli ordini del generale Alphonese Juine. La storiografia ufficiale racconta che sbarcarono in Sicilia a luglio del '43 per sfondare la linea Gustav e liberare l'Italia dal nazi-fascismo, glissando sul resto. Sui saccheggi, gli stupri e gli omicidi di cui si macchiarono questi "valorosi". Una verità nascosta, che sta pian piano emergendo ... Leggi la notizia su ilgiornale

