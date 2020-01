Mariasole Pollio a Vieni da me, solo 16 anni e da Don Matteo a Riki racconta le sue esperienze (Foto) (Di lunedì 13 gennaio 2020) A Vieni da me Mariasole Pollio illumina lo studio, bellissima e giovanissima, ha solo 16 anni e tutta la meraviglia nei suoi occhi (foto). Non c’è dubbio che sia una ragazza prodigio, è tra i protagonisti di Don Matteo 12, ha già partecipato alla scorsa stagione ma è da piccolissima che recita. La sua passione per il cinema è nata guardando anche Sofia Loren e la sua mamma è stata bravissima a intuire il suo talento e ad assecondarla. A Caterina Balivo, che stentava a credere avesse davvero solo 16 anni, ha raccontato più aneddoti, tutti legati alle persone importanti che ha avuto la fortuna di incontrare. Da Francesco Facchinetti a Riki, ovviamente Terence Hill ma ha già lavorato anche con Leonardo Pieraccioni. Per Mariasole Pollio anche un videomessaggio del suo manager, proprio lui Facchinetti. Con Francesco l’incontro è avvenuto tre anni fa ed è stato lui a contattarla dopo averla ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

italiaserait : Mariasole Pollio: chi è la nuova promettente attrice di Don Matteo - zazoomnews : Mariasole Pollio l’attrice è fidanzata? Chi è Valerio Mazzei - #Mariasole #Pollio #l’attrice - petitfede : @protectnali Tutti quei ragazzetti per me non meritano assolutamente niente di quello che hanno L’unica è Mariasole Pollio -