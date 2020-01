Maria, trovata morta nel sacco a pelo: la clamorosa svolta. C’è un arresto (Di lunedì 13 gennaio 2020) C’è un arresto per la morte di Maria Simonetta Gaggioli, 76 anni, la donna trovata morta sul ciglio di una strada dentro un sacco a pelo in un fosso lungo la Vecchia Aurelia nella zona di Riotorto, tra Venturina e Piombino, in provincia di Livorno. Il corpo della 77enne, ex funzionaria della Regione, fu trovato lo scorso mese di luglio in un fosso lungo la vecchia Aurelia tra Riotorto e Follonica. I carabinieri hanno convocato una conferenza stampa per i dettagli dell’operazione. Il fermo della persona indiziata del delitto è stato compiuto dai carabinieri del comando provinciale dei carabinieri di Livorno.



Alle ore 12 si terrà una conferenza stampa per illustrare gli sviluppi investigativi relativi all'omicidio che ha portato in carcere l'autore su disposizione del gip del Tribunale di Livorno. Con l'accusa di omicidio e ...

