Marco Pantani oggi avrebbe 50 anni: il silenzio sulla sua morte, l’inerzia della Magistratura (Di lunedì 13 gennaio 2020) oggi Marco Pantani avrebbe compiuto 50 anni. Ma è un ricordo, quello del Pirata, che non si riesce mai a distaccare da quel tragico 14 febbraio del 2004, almeno fino a quando non sarà accertata la verità sulla sua tragica fine. Quel giorno il grande campione di ciclismo fu trovato senza vita in uno squallido residence alla periferia di Rimini. La versione ufficiale della morte per overdose non ha mai convinto i familiari del Pirata e non solo loro. Marco Pantani, la pista dell’omicidio nelle parole del pusher Fabio Miradossa E proprio nel giorno del suo compleanno desta scalpore il silenzio nel cui sono passate le dichiarazioni di Antonio De Renzis, avvocato della famiglia Pantani. Intervistato da Radio Cusano Campus, il legale è tornato sulle parole di Fabio Miradossa, il pusher che avrebbe fornito al droga a Marco Pantani. Dichiarazioni pesanti, finora non prese in ... Leggi la notizia su urbanpost

