Marco Pantani | “il Pirata” avrebbe compiuto 50 anni Era nato a Cesena il 13 gennaio 1970

Il 13 gennaio 1970 nasceva Marco Pantani. Il campione del ciclismo Cesenate è scomparso il 14 febbraio 2004 a Rimini. Marco Pantani avrebbe compito 50 anni. Il ciclista romagnolo era infatti nato a Cesena il 13 gennaio 1970. 13 gennaio 1970 Nacque alle ore 11:45 del 13 gennaio 1970, all'Ospedale Bufalini di Cesena, figlio secondogenito di Ferdinando Pantani detto Paolo e di Tonina Belletti, la quale vendeva piadine nel lungomare di Cesenatico. Fino al 1978 abitò nella casa in via Saffi a Cesenatico, di proprietà dei nonni Sotero e Delia. Trascorse un'infanzia serena; non eccelse negli studi scolastici, ma si buttò a capofitto nello sport, nella caccia e nella pesca, che praticava con la compagnia rispettivamente del padre e del nonno. Dopo essersi cimentato da giovanissimo nel mondo del calcio, ricevette in regalo una bicicletta dal nonno Sotero e capì ...

