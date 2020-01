Marche: interventi per oltre 66 milioni a difesa della costa (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Superano i 66,4 milioni di euro gli interventi di difesa della costa finanziati o eseguiti nelle Marche dal 2015 al 2019″. Lo ha annunciato in una nota la Regione. Nel documento sono riportati i dati secondo cui: “la maggior parte sono stati realizzati dalla Regione Marche con i fondi europei (45,8 milioni, pari a un cofinanziamento di 11,4 milioni), seguiti da quelli nazionali (11,7 milioni con 8 del Fondo sviluppo e coesione) e regionali (8,7 milioni). L’ultimo finanziato, in ordine di tempo, e’ quello di Montemarciano, con 8 milioni dei nostri FSC, ai quali si aggiungeranno circa 4 milioni di Rfi“. Tutti gli investimenti effettuati rientrano nelle previsioni del “Piano costa” che è stato recentemente aggiornato dall’assemblea legislativa (6 dicembre 2019) con importanti novità, come la possibilità di realizzare barriere di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

