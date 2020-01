Mara Venier contro Roberto D’Agostino “Non facciamo come con Fabrizio Frizzi” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Su Amadeus è scontro aperto tra Mara Venier e Roberto D’Agostino in merito al Festival di Sanremo e alla scelta dei protagonisti. Secondo il direttore di Dagospia, Amadeus non sarebbe all’altezza di presentare il festival della musica italiana e quindi, c’è stato un duro scontro con la madre della tv italiana. La conduttrice dello show televisivo ha detto a D’Agostino di non fare come con Fabrizio Frizzi e quanto piuttosto di dare una possibilità al collega che in diverse occasioni ha dimostrato di essere un grande professionista. Infatti, sottolinea che il qualunquismo del giornalista rischia di diventare molto pericoloso e ha deciso di fermarlo subito. Secondo la professionista Amadeus ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo presentatore del Festival di Sanremo.Mara Venier ha accusato Roberto D’Agostino di essere qualunquista e di voler vedere delle pecche in Amadeus che non ... Leggi la notizia su kontrokultura

