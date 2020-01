Mara Venier condurrà la finale di Sanremo 2020 con Amadeus! L’annuncio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mara Venier al fianco di Amadeus per la finale di Sanremo 2020 Si credeva che Amadeus avrebbe condotto la finale di Sanremo con un’attrice internazionale, con una Monica Bellucci, o con una Chiara Ferragni che con i social spopola da anni, e invece ha preferito una conduttrice che da anni è considerata la zia degli italiani: Mara Venier. Lei condurrà la finale di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus, è ufficiale. A dare l’annuncio sono stati i diretti interessati all’interno del nuovo programma radiofonico Chiamate 3131 su Radio2. Si può dire, però, che quest’annuncio non arriva completamente a sorpresa visto che ieri durante la puntata di Domenica In Amadeus ha voluto mandarle un messaggio sibillino, dove le diceva di aspettare sul palco dell’Ariston. Amadeus chiama Mara Venier al Festival di Sanremo: “Sei la donna che amano tutti” ... Leggi la notizia su lanostratv

