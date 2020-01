Mara Venier «batte» Chiara Ferragni: sarà lei a presentare l’ultima serata di Sanremo 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) La tradizione ha vinto. sarà Mara Venier la donna della serata finale del Festival di Sanremo 2020. Oggi, nel corso della trasmissione Chiamate Mara 3131, in onda su Radio2, Amadeus ha rivolto ufficialmente l’invito al volto televisivo della domenica pomeriggio del servizio pubblico. Dunque, Mara Venier scenderà – senza tacchi, è l’unica condizione posta dalla conduttrice – dalla scalinata dell’Ariston nella serta dell’8 febbraio e affiancherà Amadeus nella finalissima del Festival della Canzone italiana. Un riconoscimento importante per una donna che in televisione ha fatto sorridere e riflettere intere generazioni. LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, Ultimo, Zucchero, Mika: tutte le novità sul Prima Festival Mara Venier a Sanremo 2020 nella serata conclusiva del Festival «Ti voglio vicino a me sabato sera – ha diChiarato Amadeus – voglio che tu sia ... Leggi la notizia su giornalettismo

