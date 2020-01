Manuela Moreno, furto nella sede Rai di Saxa Rubra: “Mi hanno rubato le scarpe, il ladro ha scassinato l’armadietto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un furto nella sede di Saxa Rubra della Rai. La “vittima”? La giornalista del Tg2 Manuela Moreno. “Mi hanno rubato le scarpe, il ladro ha scassinato l’armadietto”, ha scritto la Moreno. Che ha anche postato delle foto delle belle calzature: “furto! Rubate queste scarpe dal mio armadietto in redazione!!! il ladro ha scassinato la serratura … chi le ha viste? Se le incontrate scrivete qui ???? #dispetti #feticisti #sfigati attenta che cadi!“. Manuela conduce Rai – Tg2 Post – non resta che scherzarci su, e va in onda subito dopo il tg2 della sera. Visualizza questo post su Instagram ????furto! Rubate queste scarpe dal mio armadietto in redazione!!! il ladro ha scassinato la serratura … chi le ha viste? Se le incontrate scrivete qui ???? #dispetti #feticisti #sfigati attenta che cadi! ???? Un ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

