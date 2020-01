Maltempo Liguria: da lunedì torna il servizio dei treni tra Genova e Prasco (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da lunedì 20 gennaio torna completamente operativo il servizio ferroviario tra Genova e Prasco Cremolino, sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme, dopo le ondate di Maltempo dello scorso autunno. “Gli sforzi organizzativi di Rfi e trenitalia, nonostante le difficoltà operative dovute alla tratta Prasco-Acqui Terme tuttora interrotta, permetteranno – spiegano le Ferrovie dello Stato in una nota – di migliorare la mobilità della zona grazie alla riattivazione dei collegamenti ferroviari per il primo treno del mattino 6051 e gli ultimi della sera 6074 e 6072 (6070 nei giorni festivi), attualmente effettuati con bus nell’intera tratta Genova-Ovada-Acqui Terme”. Rimane invece attivo il servizio sostitutivo con bus tra Prasco e Acqui Terme fino al termine degli interventi precauzionali di consolidamento, a cura di Rfi, nei pressi di Prasco Cremolino. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

