Made in Italy: nasce logo ‘Marchio storico’ per tutelare imprese (Di lunedì 13 gennaio 2020) Milano, 13 gen. (Adnkronos) – E’ stato presentato a Milano il logo che identifica il Marchio storico d’interesse nazionale, in occasione dell’evento organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Unioncamere. Il logo è stato istituito con il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che disciplina le caratteristiche e le modalità d’iscrizione di un marchio al registro speciale ‘Marchio storico d’interesse nazionale’, come previsto dal decreto Crescita. L’obiettivo dello strumento, che il governo mette a disposizione delle migliori imprese italiane, è di tutelare la proprietà industriale delle aziende storiche italiane e delle eccellenze nella sfida verso la valorizzazione del Made in Italy, l’innovazione, la sostenibilità e la competitività internazionale.Nel corso ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

