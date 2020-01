Made in Italy, nasce il logo Marchio Storico per tutelare le imprese storiche (Di lunedì 13 gennaio 2020) E’ stato presentato oggi a Milano il logo che identifica il Marchio Storico d’interesse nazionale, in occasione dell’evento organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Unioncamere. Il logo è stato istituito con il decreto firmato dal Ministro Patuanelli che disciplina le caratteristiche e le modalità d’iscrizione di un Marchio al registro speciale ‘Marchio Storico d’interesse nazionale’, come previsto dal Decreto Crescita. L’obiettivo di questo nuovo strumento che il Governo mette a disposizione delle migliori imprese italiane è quello di tutelare la proprietà industriale delle aziende storiche italiane, le nostre eccellenze, nella sfida verso la valorizzazione del Made in Italy, l’innovazione, la sostenibilità, la competitività internazionale. Nel corso dell’evento, a cui hanno partecipato il vice ministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni e il ... Leggi la notizia su ildenaro

