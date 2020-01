Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020: programma, orario e tv (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giovedì (16 gennaio) si svolgerà la sfida tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano, match valido per la ventesima giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. Il programma della partita prevede un orario d’inizio alle 20.05 presso la Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv, seconda trasferta consecutiva delle scarpette rosse questa settimana dopo il match di martedì contro l’Anadolu Efes Istanbul. Dopo un periodo difficile l’Olimpia ha vinto le ultime due partite casalinghe, di misura e senza convincere contro lo Zenit San Pietroburgo, più nettamente e mostrando un bel gioco contro il Panathinaikos in uno scontro diretto che ha fatto risalire la squadra di Ettore Messina in sesta posizione. Come detto, però, ora per Sergio Rodriguez e compagni arrivano due insidiose trasferte contro la prima della classe, l’Istanbul, e Tel Aviv, attualmente quarta. Una settimana che può essere ... Leggi la notizia su oasport

