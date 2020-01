Lutto per Tania Cagnotto: la nonna della tuffatrice si è spenta a 98 anni (Di lunedì 13 gennaio 2020) La tuffatrice e medaglia d’oro mondiale Tania Cagnotto sta vivendo un grave Lutto: sua nonna si è spenta all’età di 98 anni. A darne l’annuncio è stata la stessa Tania Cagnotto tramite un toccante messaggio su Instagram. La scomparsa della nonna Inizio del 2020 con una triste notizie per una delle atlete italiane più vincenti e riconosciute d’Italia. Tania Cagnotto, tuffatrice di fama e palmares mondiale, ha infatti dovuto dire addio a sua nonna, una persona molto speciale. A giudicare dalle prime parole del messaggio condiviso su Instagram, l’anziana signora potrebbe essere la nonna materna della tuffatrice: quel “meine liebe omi” (mia cara nonna in tedesco), sembra suggerire infatti che sia la madre di Carmen Castainer, originaria di Bolzano. Come la figlia, anche la madre di Tania Cagnotto è stata una vincente tuffatrice, sposata inoltre col campione Giorgio Cagnotto. Il ... Leggi la notizia su thesocialpost

